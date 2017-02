게임사전예약 홈쇼핑 '사전공모자들', '의천도룡기'로 17일 생방송

대한민국 대표 게임 채널 헝그리앱TV의 인기 예능 프로그램 '사전공모자들'이 17일(금) 오후 7시 모바일 무협 MMORPG '의천도룡기 for Kakao'로 생방송된다.'사전공모자들'은 사전예약 어플 1위 '모비'에서 사전예약을 진행하고 있는 모바일게임을 대상으로 한 국내 최초 게임 사전예약 홈쇼핑이다. 첫 타이틀인 '로드오브다이스 for Kakao'가 방송 직후 출시해 인기 게임 1위에 등극하면서 화제의 중심에 섰으며, 이어 방송한 '섀도우버스'가 역대 최대 시청자 및 사전예약 신청자 수를 경신하며 출시 후 흥행에 성공, 연타석 홈런으로 그 효과를 완벽히 입증했다.방송 진행은 전 프로게이머 출신의 인기 게임 해설위원 '온상민'과 미스코리아 출신의 게임 전문 MC '유지형'이 맡아 맛깔나는 입담을 선보인다. 특히, '온상민'은 자칭 무협 마니아로 금주 게임에 '의천도룡기 for Kakao'가 선정되자마자 뛸 듯이 기뻐하며 완벽한 방송을 위한 만반의 준비에 돌입했다는 후문이다.생방송 시청자 및 방송 중 사전예약에 참여한 유저에게는 '사전공모자들'에서만 받을 수 있는 전용 쿠폰(사전예약 쿠폰과 중복 사용 가능)과 '구글 기프트카드' 등을 선물로 증정하며, 유저 커뮤니티 '의천도룡기 for Kakao 헝그리앱'에 방송 인증샷을 올린 유저에게는 '문화상품권'을 지급할 예정이다.네시삼십삼분과 카카오가 공동으로 서비스하는 '의천도룡기 for Kakao'는 유명 무협 작가 김용의 사조삼부작 중 최고로 평가받는 '의천도룡기'를 원작으로 한 초대형 모바일 MMORPG다. 의천검과 도룡도의 비밀을 둘러싸고 벌어지는 이야기를 70만 자에 이르는 원전(原典)으로 담아 원작의 감동을 그대로 표현했으며, 소설 내용을 바탕으로 한 방대한 퀘스트, 최대 400명이 참전 가능한 대규모 전쟁 콘텐츠, 전 서버 통합 PvP 대회 등 다채로운 즐길 거리를 제공한다. 게임은 2월 말 출시 예정으로 현재 카카오 이모티콘을 비롯해 귀속 금화, 금전 등 약 10만 원 상당의 혜택을 제공하는 사전예약 이벤트를 인기리에 진행 중이다.헝그리앱TV가 자신 있게 선보이는 국내 최초 사전예약 홈쇼핑 '사전공모자들'은 헝그리앱TV, 유튜브, 아프리카TV, 카카오TV를 통해 시청 가능하며, 아프리카TV와 유튜브에 접속하면 채팅을 통해 직접 방송에 참여할 수 있다.게임이슈팀 기자 game@heraldcorp.com