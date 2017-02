‘K팝스타6’ 우녕인 아쉬운 탈락, “심심하다” 혹평도

[헤럴드경제=이슈섹션] ‘K팝스타6’ 석지수가 TOP10에 진출했다. 독특한 음색을 보여주던 참가자 우녕인은 탈락의 고배를 마셨다.12일 오후 방송된 SBS ‘K팝스타6-더 라스트 찬스’(이하 ‘K팝스타6’)에서는 TOP 10을 가리는 배틀 오디션이 펼쳐졌다.지난 방송에서 3조 JYP 석지수가 예상을 뛰어넘는 무대로 호평을 얻은 가운데 YG 우녕인, 안테나 이성은의 무대가 이어졌다.우녕인은 코린 베일리 래의 ‘Till it happens to you’를 개사해 눈길을 끌었다. 독특한 음색이 돋보인 우녕인의 무대가 끝난 후 심사위원들은 칭찬과 아쉬움이 섞인 평을 내놨다.유희열은 “마치 원래 이런 곡인 것 같이 어색함이 전혀 없이 만들어와서 개사 실력에 놀랐다. 단 하나 이번 노래 들으면서 무심하게 툭 불러서 굉장히 좋은 자리가 있는데 되게 아마추어 같은 자리도 있다. 두 가지가 공존한다”고 평했다. 박진영은 선곡의 문제를 지적하며 “이 노래로 큰 무대를 채우기에 녕인 양이 노하우가 많지는 않은 것 같다. 심심한 거 같다. 다만 목소리가 얼마나 특별한 사람인지는 느꼈다”고 말했다. 양현석은 “똑같은 음식을 입에 넣어주는 느낌이다. 감정이 다른 말들을 비슷한 톤으로 이야기하는 거 같다”며 아쉬움을 내비쳤다.onlinenews@heraldcorp.com