방탄소년단 신곡 ‘봄날’, ‘위로’와 ‘희망’ 담은 얼터너티브 힙합곡

[헤럴드경제=서병기 선임기자]그룹 방탄소년단의 ‘윙스(WINGS) 외전 : 유 네버 워크 얼론(YOU NEVER WALK ALONE)’이 13일 공개된다.‘윙스(WINGS) 외전’은 이 시대의 아픈 청춘들에게 건네는 따뜻한 위로와 희망의 메시지가 담겨있는 앨범으로 ‘봄날’, ‘낫 투데이(Not Today)’, ‘아웃트로 : 윙스(Outro : Wings), ’어 서플리멘트리 스토리: 유 네버 워크 얼론(A Supplementary Story: You Never Walk Alone)‘ 등 신곡 4곡을 포함해 총 18트랙이 수록됐다.타이틀곡 ‘봄날’은 데뷔 이후 세계적인 트렌드에 발맞춰 지속해서 음악적 성장을 보여왔던 방탄소년단의 또 다른 모습을 발견할 수 있는 노래로, 브리티시 록(British Rock)의 감성과 일렉트로닉 사운드가 결합한 얼터너티브 힙합곡이다. 리더 랩몬스터가 곡의 주요 멜로디를 작곡했다.방탄소년단의 이번 앨범은 발매 전 선주문 70만 장을 돌파하며 뜨거운 반응을 얻고 있다. 방탄소년단은 지난해 정규 2집 ’윙스(WINGS)‘로 한국 가수 최고 기록인 미국 ’빌보드 200‘ 26위, 한국 가수 최초 영국(UK) 앨범 차트 62위 진입 등 전 세계적인 사랑을 받아 이번 앨범을 통해 과연 어떠한 기록을 만들어낼지 귀추가 주목된다.방탄소년단은 12일 밤 10시 40분 네이버 V앱을 통해 “방탄소년단 ’유 네버 워크 얼론‘ 프리뷰 쇼(BTS ’YOU NEVER WALK ALONE‘ Preview SHOW)”를 진행한다./wp@heraldcorp.com