“1년후, 전세계 여러분을 평창으로 초대합니다”

[9일 강원도 강릉시 강릉하키센터에서 열린 평창올림픽 G-1년 행사에 축하행사가 펼쳐지고 있다. 사진제공=연합뉴스]

[황교안 대통령 권한대행 국무총리와 김연아 평창동계올림픽 홍보대사 등 참석자들이 9일 강원도 강릉시 강릉하키센터에서 열린 평창올림픽 G-1년 행사에서 축하 텃치볼을 누른 뒤 자리로 돌아가고 있다. 사진제공=연합뉴스]

-평창올림픽 G-1년 준비 완료 선포[헤럴드경제] “1년 후, 전 세계 여러분들을 평창으로 초대합니다”9일 강릉하키센터에서 강원도와 평창동계올림픽조직위원회가 2018평창동계올림픽 준비 완료를 선포했다.이날 열린 ‘G(Game)-1년 올림픽 페스티벌’ 개막식은 ‘G-1년, 평창올림픽 준비 완료’(Ready for PyeongChang 2018!) “1년 후, 전 세계 여러분들을 평창으로 초대합니다”라는 메시지를 담았다.개막식에 참석한 황교안 대통령권한대행은 “1998년 서울올림픽과 2002년 월드컵을 비롯한 국제대회를 성공 개최한 우리 국민의 위대한 저력을 믿는다”며 평창동계올림픽의 성공을 확신했다.토마스 바흐 IOC 위원장은 영상 메시지를 통해 “눈과 빙판에서 일어나는 올림픽스포츠의 마법이 처음으로 한국에 도래할 것”이라며 “한국인은 항상 약속을 지키며 올림픽 경기가 모든 사람에게 멋진 경험이 되도록 최선을 다하겠다”고 힘주어 말했다.주요인사는 ‘올림픽의 환희’를 주제로 G-1년 카운트다운 퍼포먼스를 펼쳤다.또 올림픽 성화봉과 주자 유니폼을 공개해 관심을 끌었으며 2018명이 대합창으로 ‘We are the Champions, Butterfly’를 노래해 절정 분위기를 끌어냈다.G-1년 올림픽 페스티벌은 19일까지 테스트이벤트와 연계해 강릉 평창 정선 등 개최지 일원에서 다채로운 문화행사로 펼쳐진다. ‘당신이 평창입니다’(It‘s you, PyeongChang)가 슬로건이다.날마다 어디서나 문화가 있는 올림픽, 전 국민이 참여하고 즐기는 올림픽, 세계와 함께하고 유산으로 남는 올림픽 등 문화올림픽 실현이 목표다. 도내 18개 시군 공연단은 물론 전국 시도 공연단, 5개 국립예술단, 외국 공연단등 55개 국내외 공연단이 19일까지 강릉 특설무대, 해람문화관, 단오문화관 등 3곳에서 매일 공연을 선보인다.시도ㆍ시군ㆍ외국 공연 등으로 구성해 2018년 문화올림픽 완성을 위한 시범공연형태로 진행한다.11일에는 경포 해변에서 한국, 중국, 일본이 참가하는 경포세계불꽃축제가 펼쳐지고 18일에는 용평돔에서 K-드라마 인 평창 공연이 열린다.최문순 강원지사는 “1년을 남기고 개막한 G-1년 올림픽 페스티벌을 전 국민이 참여하는 대화합의 장으로 만들어 올림픽 열기를 확산, 문화올림픽 기틀을 마련하는 등 성공개최에 온 힘을 기울이겠다”며 적극적인 국민 성원을 당부했다.onlinenews@heraldcorp.com