헝그리앱, 설맞이 특별 이벤트 '새해 복(福) 기원 연날리기' 실시

모바일 게임 커뮤니티 헝그리앱은 민족 대명절 설을 맞아 풍성한 혜택을 제공하는 '새해 복(福) 기원 연날리기' 이벤트를 실시한다.헝그리앱이 준비한 설날 이벤트 '새해 복(福) 기원 연날리기'는 1월 31일까지 이벤트 특설 페이지에서 참여 가능하다. 헝그리앱 5레벨 이상의 이용자에게 이벤트 기간 내에 작성한 게시물 하나당 연(1일 최대 3개)이 하나씩 주어지며, 연을 날릴 때마다 선물이 제공된다.선물을 통해 얻을 수 있는 상품은 '모두의 마블 for Kakao', '아덴', '쿠키런: 오븐브레이크', '놀러와 마이홈 for Kakao', '드래곤라자M', '가디스', '천군', '쿵푸팬더3 for Kakao' 등 인기 게임의 쿠폰이다. 게임 쿠폰은 선착순으로 지급되며, 모두 소진되었을 시에는 쿠폰 수령 없이 연만 날릴 수 있다.게임 쿠폰 외에도 모은 선물 개수에 따라 추첨을 통해 총 300명에게 추가 밥알 포인트를 제공한다. 5개, 10개, 19개 이상 모은 이용자로 나눠 각각 추첨을 진행, 분류 당 100명씩 선정해 밥알 300, 500, 1,000포인트를 증정한다. 아울러 연을 19개 이상 날린 유저 가운데 추첨을 통해 한 명에게 최고급 한우 세트를 지급할 예정이다.헝그리앱 관계자는 "2017년 한해 복이 가득하시길 바라는 마음에 이번 이벤트를 준비하게 됐다"며, "간단하게 참여할 수 있는 이벤트이므로 꼭 함께하시어 저희가 준비한 선물을 받아 가시기 바란다"고 전했다.헝그리앱 설 이벤트에 관한 보다 자세한 사항은 특설 페이지(https://goo.gl/43hA7E)에서 확인 가능하다.게임이슈팀 기자 game@heraldcorp.com