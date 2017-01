[와인톡톡] ‘그르기치 힐스’, 크로아티아 이민자가 만들어낸 나파밸리의 전설

[사진설명=그르기치 힐스(Grgich Hills)의 창립자 마이크 그르기치(Mike Grgich)]

[사진설명=‘그르기치 힐스 이스테이트 파리 테이스팅 샤도네이’]

[헤럴드경제=장연주 기자] 미국 나파 밸리에서 전설의 화이트 와인을 만들어낸 그르기치 힐스(Grgich Hills)의 창립자 마이크 그르기치(Mike Grgich)는 1923년 크로아티아의 한 포도 재배 농가에서 태어났다. 어릴 적부터 어머니가 물에 섞어주신 와인을 마시며 자랐던 그는 대학에서 와인 양조학을 배우며 와인메이커로서 밑거름을 쌓았지만 공산주의 통치 하에서 항상 불행했다.1954년 그르기치는 자유를 찾아 서독으로 이주하며 ‘아메리칸 드림’을 꿈꾼다. 그르기치는 미국에 가려고 캘리포니아 와인협회에 구직광고를 냈고, 마침 이 광고를 본 수버랭 셀라(Souverain Cellars)의 오너 리 스튜어트(Lee Stewart)가 와인메이커 자리를 제안하게 된다. 그는 1958년 드디어 미국 나파 밸리에 입성했다. 수버랭 셀라와 크리스찬 브라더스(Christian Brothers) 등 미국 와인의 선구자로 불리는 와이너리에서 경력을 쌓은 뒤 볼리우(Baulieu) 와이너리에서 미국 전설의 와인메이커 안드레 첼리체프(Andre Tchelistcheff)에게 사사했으며, 당대 최고의 와이너리 로버트 몬다비에서 선임 양조가(chief enologist)로 활동했다.마이크 그르기치가 세계 와인업계를 술렁이게 하며 이름을 날리게 된 것은 1976년이었다. 1972년부터 샤또 몬텔레나(Chateau Montelena)의 와인메이커로 일했던 그가 당시 만든 ‘샤또 몬텔레나 샤도네이 1973’이 1976년 전설적인 ‘파리의 심판’ 테이스팅에서 전세계에서 최고로 손꼽히던 부르고뉴 명가의 화이트 와인을 제치고 1위를 차지하면서다. 나파 밸리 와인의 명성을 전세계에 알리게 된 이 전대미문의 사건으로 크로아티아 이민자 그르기치의 몸값은 천정부지로 치솟았다.파리의 심판 사건을 계기로 유명세를 쌓은 마이크 그르기치는 이민 20년 만에 드디어 자신의 와이너리를 갖고자 했던 소망을 이룩하게 됐다. 거대 커피사업체를 운영하는 오스틴 힐스(Austin Hills)와 파트너쉽을 맺고 1977년 그르기치 힐스 와이너리를 설립했다. 와이너리의 이름은 두 사람의 성을 따서 ‘그르기치 힐스’로 지어진다. 그들의 파트너십은 대단히 이상적이었다.오스틴 힐스는 나파밸리의 심장인 러더포드에 뛰어난 포도밭을 가지고 있었을 뿐만 아니라 와이너리에 투자할 수 있는 상당한 재력을 가지고 있었다. 또 마이크 그르기치는 뛰어난 양조기술과 경험을 가지고 있었기 때문이다. 그르기치 힐스의 와인들은 처음 생산했을 때부터 인정을 받기 시작했다. 무엇보다 그르기치가 예술작품을 만들 듯 공을 들인 샤도네이는 ‘샤도네이의 제왕(King of Chardonnay)’이라는 애칭을 얻으며, 미국을 넘어서 전세계적으로 인기를 누렸다.1976년 파리의 심판 1위 화이트 와인을 만든 마이크 그르기치의 빛나는 업적을 기리기 위해, 와인수입사 나라셀라는 올해 그르기치 힐스에서 가장 수령이 오래된 샤도네이 올드 바인(1989년 식재된 Old Wente Clone)에서 최상급의 포도 만을 엄선해 생산된 그르기치 힐스의 스페셜 에디션 ‘그르기치 힐스 이스테이트 파리 테이스팅 샤도네이’를 선보이다.이 와인은 최고의 포도나무와 서늘한 카르네로스의 기후, 최상의 단일 블록에 식재된 올드 바인으로 만든 특별한 샤도네이 와인이다. 리치한 풍미와 상쾌한 산도가 좋은 조화를 이루는 와인으로 시트러스 계열의 풍미, 브리오슈, 구운 아몬드 등 다채로운 풍미를 느낄 수 있으며 숙성 잠재력 또한 뛰어나다. 해산물 비스크, 구운 치킨, 화이트 트러플 파스타, 돼지고기찜 등, 리치한 풍미의 요리들과도 잘 어울린다.그르기치 힐스의 샤도네이가 대형 이벤트로 보수적인 유럽 와인업계를 경악시켰다면 그르기치 힐스의 카버네 소비뇽은 전통적 양조 방식이 낳은 깊은 풍미로 인해 애호가들의 추종을 받는다. 프랑스 유명 소믈리에들이 집필한 ‘전설의 100대 와인(100 Vins de Legende)’에서 전설적인 미국 와인으로 선정됐던 이 와인은 우아함, 섬세함, 미묘함, 복합성이 최고의 절정에 달했다는 평가를 받고 있다.거대 미국 자본의 소용돌이 속에서도 그르기치 힐스는 가족경영을 추구하며 양질의 와인을 일관적으로 만들어내고 있다. 이 와이너리는 러더포드, 욘트빌 등 나파밸리의 핵심적인 포도밭에 366에이커의 땅을 소유하고 있으며 해마다 약 7만 상자의 와인을 생산한다. 모든 와인은 100% 자가 수확 포도 만을 사용하고, 양조 및 병입까지 모든 절차가 와이너리 내에서 이루어진다.그르기치는 “포도 알이 터지는 소리를 들으면 포도의 당도를 알 수 있다”며 자신은 그저 자연과 포도나무가 내는 소리에만 귀 기울일 뿐이라고 이야기하곤 한다. 최고의 와인을 만들기 위해서는 자연이 일을 하게 내버려 두고, 사람은 최소한의 개입만 해야 한다는 것이다. 이러한 철학에 따라 그르기치 힐스의 와인들은 100% 유기농 인증을 받은 포도와 바이오 다이나믹 기법으로 만들어진다. 또한 와이너리의 모든 전력을 태양광 에너지를 얻어 사용한다. 마이크 그르기치는 미국 와인산업의 발전에 기여한 큰 공로를 인정받아 2008년 CIA 선정 ‘빈트너 홀 오브 페임(Vintners Hall of Fame)’에 헌액됐다.○원산지 : 나파 밸리 (Napa Valley)○종류 : White Wine○품종 : 소비뇽 블랑 (Sauvignon Blanc) 100%○양조 : 100% 천연 효모로 80% 대형 프렌치 오크 캐스크, 20% 소형 프렌치 오크 중성 배럴을 사용하여 발효 및 6개월 간 앙금 위 숙성.○바디 : Light Body○알코올 도수 : 14.1%○원산지 : 나파 밸리 (Napa Valley)○종류 : White Wine○품종 : 샤도네이(Chardonnay) 100%○양조 : 100% 천연 효모로 10개월간 프렌치 오크(40% new)에서 발효 및 숙성○바디 : Medium-Body○알코올 도수: 13.5%○원산지 : 나파 밸리 (Napa Valley)○종류 : White Wine○품종 : 샤도네이(Chardonnay) 100%○양조 : 12개월간 소형 프렌치 오크(70% new)에서 발효 및 숙성 후, 6개월간 대형 프렌치 오크에서 숙성 (총 18개월)○바디 : Full Body○알코올 도수 : 14.1%○원산지 : 나파 밸리 (Napa Valley)○종류 : Red Wine○품종 : 진판델 (Zinfandel) 98%, 쁘띠 시라 (Petite Sirah) 2%○양조 : 천연 토착 효모로 발효 후, 15개월간 프렌치 오크에서 숙성 (40% 뉴오크)○바디 : Full Body○알코올 도수 : 15.5%○원산지 : 나파 밸리 (Napa Valley)○종류 : Red Wine○품종 : 멀롯 (Merlot) 95%, 카버네 소비뇽 5%○양조 : 천연 토착 효모 사용, 18개월간 프렌치 오크에서 발효 및 숙성(30% 뉴오크)○바디 : Full Body○알코올 도수 : 15.5%○원산지 : 나파 밸리 (Napa Valley)○종류 : Red Wine○품종 : 카버네 소비뇽(Cabernet Sauvignon) 86%, 쁘띠 베르도(Petit Verdot) 6.5%, 멀롯(Merlot) 7.5%○양조 : 천연 토착 효모 사용, 21개월간 프렌치 오크(60% New)에서 숙성○바디 : Full Body○알코올 도수 : 14.2%