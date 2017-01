삼성전자, CES 2017서 QLED TVㆍ크롬북 등 최고 제품상 휩쓸어

[사진설명=미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 전자 전시회 ‘CES 2017’에서 삼성전자 전시관에 방문한 관람객들이 퀀텀닷 입자에 메탈을 적용해 기존 TV의 화질을 뛰어 넘는 차세대 TV ‘QLED’를 보고 있다.]

[사진설명=미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 전자 전시회 ‘CES 2017’에서 삼성전자 전시관에 방문한 관람객들이 삼성 ‘플렉스워시’ 세탁기와 ‘플렉스드라이’건조기를 보고 있다. 삼성 ‘플렉스워시’ 세탁기와 ‘플렉스드라이’ 건조기는 2개의 독립 공간을 일체형으로 설계해 소비자의 다양한 요구를 맞춤형으로 해결해 주는 신개념 세탁 시스템을 완성했다.]

[사진설명=삼성 크롬북]

[헤럴드경제=강주남 기자] 삼성전자가 올해 CES에서 TV와 생활가전, 모바일 등 34개 부문에서 CES 혁신상을 수상한 것을 비롯해 QLED TV, 플렉스워시/드라이, 크롬북 플러스/프로 등이 여러 매체에서 선정한 ‘CES 2017 최고의 제품’에서 120여개의 상을 수상하며 혁신적 기술과 디자인을 인정 받았다.9일 유력 IT 매체와 관련업계에 따르면 삼성 QLED TV는 CES 혁신상을 비롯해 20여개의 상을 수상했다. 유력 IT 매체인 리뷰드닷컴(Reviewed.com), 위버기즈모(Ubergizmo), HD구루(HD Guru) 등이 CES 최고 제품으로 선정했다.이 매체들은 삼성은 새로운 퀀텀닷 기술로 놀라운 TV를 만들어냈다고 평가했다.삼성전자가 색표현 능력을 잃지 않으면서도 밝기를 증가시키는 혁신을 이뤄냈고, 인비저블 커넥션으로 TV 주변기기를 하나의 케이블로 연결하고, 벽에 설치할 때는 노갭 월마운트를 적용해 미적인 기준은 물론 사용성과 설치 편리성까지 만족시킨다는 점을 높이 샀다.특히 미국의 리뷰 전문매체 리뷰드닷컴은 “삼성은 QLED TV를 통해 퀀텀닷 기술을 크게 발전시켰다. 밝기와 풍부한 색상을 원한다면 이 이상의 TV는 없다”고 극찬했다.IT 전문매체 슬래시기어는 “QLED TV의 첫인상은 우리가 지금껏 봐온 TV 중 최고의 최고의 제품이라고 할만했다. 색감은 깊고 밝았으며 빛 반사에도 방해받지 않았다. 이 TV로 4K 버전 스타워즈를 시청하고 싶다”고 호평했다.이와 함께 ‘플렉스워시+플렉스드라이’ 제품은 CES 혁신상을 포함, 리뷰드닷컴(Reviewed.com), 더버지(The Verge), 시넷 (Cnet), 트와이스(Twice) 등이 선정하는 최고 제품으로 선정됐다.이 매체들은 소비자들이 세탁과정에서 요구하는 모든 것을 1개의 기기에서 완벽하게 구현해 냄으로써 새로운 세탁기/건조기의 트렌드를 이끌어 갈것이라고 호평했다.시넷(Cnet)은 “삼성의 플렉스워시+플렉스드라이 시스템은추리가 지금까지 본 것중 가장 유쾌한 혁신”이라고 평가 했다.이밖에 디지털 트렌드(Digital Trend), 슬래시 기어(SLASH GEAR), 와이어드(Wired), BGR, 나인투파이브 구글(9to5Google) 등은 삼성 크롬북 플러스와 크롬북 프로 제품을 CES 최고 제품으로 선정했다.이 매체들은 삼성의 크롬북이 다른 크롬 OS 기기들 대비 강력한 성능을 가지고 있으며, 크롬북 프로는 인텔코어 M3 프로세서를 탑재했고 8시간 작동이 가능한 점을 높게 평가했다.또한, 안드로이드 앱의 활용을 더 쉽게 해주는 터치스크린을 갖고 있고 지금까지 출시된 크롬북 중 가장 스타일리시한 디자인으로 호평했다.미국의 IT 전문 매체 슬래시 기어는 “삼성의 크롬북 플러스는 디스플레이와 터치 기능, 8시간의 배터리 사용시간을 가지고 있으면서도 합리적인 가격을 가진 최고의 제품”이라고 호평했고, 와이어드는 “삼성 크롬북은 좀 더 기능이 강화되었고 당신이 사랑하는 휴대폰과 노트북을 합친 제품이다” 라고 평가했다.