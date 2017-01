루팅, '영웅의 격돌 for Kakao' 플러스 쿠폰 지급

사전예약 어플리케이션 '루팅'이 게임 내 콘텐츠를 보다 풍성하게 이용할 수 있도록 돕는 플러스 쿠폰을 추가해 유저들에게 지급한다.이번에 플러스 쿠폰을 추가한 게임은 '영웅의 격돌 for Kakao'로, 3일차까지 진행되는 '게임 플레이 10분' 미션을 완료하면 누적 일자에 따라 '50만 동전', '체력단 10개', '진화단 20개', '200금화'를 받을 수 있는 일반 쿠폰을 지급한다. 아울러 미션을 모두 완료하면 '영웅 장비함'과 교환 가능한 플러스 쿠폰을 추가로 제공한다.일반 쿠폰은 보상 구성에 따라 '노멀'과 '레전드'로 나뉘는데, '루팅'에서 제공하는 '영웅의 격돌 for Kakao' 동영상을 본인의 SNS에 공유하면 '레전드' 당첨 확률이 더욱 올라간다.노블럭게임에서 서비스하는 '영웅의 격돌 for Kakao'는 모바일 전략 시뮬레이션 게임 '영웅의 격돌'의 카카오 게임하기 버전으로, 지난 3일 구글플레이 스토어를 통해 정식 출시됐다. 서비스를 시작한지 하루만에 카카오 게임 인기 순위 1위를 기록하였으며, 천하정벌, 결투장, 세력 시스템, 미인도 시스템 등 방대한 콘텐츠를 자랑한다.한편, '루팅'은 지속적인 신규 유저 유입을 도모할 수 있는 CPA(Cost Per Action, 특정 행동에 따른 과금) 특화 사전예약 어플리케이션으로 일반적인 사전예약 어플과는 달리 사전예약부터 시작해 론칭 이후 3일 간의 게임 플레이 미션을 완료한 유저에게 누적 일자에 따라 다양한 보상을 지급한다.특히 '루팅' 내 다양한 활동을 통해 무료로 적립할 수 있는 포인트를 통해 '구글 기프트카드', '문화상품권' 및 '레전드 쿠폰'을 구매할 수 있어 유저들로부터 폭발적인 호응을 얻고 있다.게임이슈팀 기자 game@heraldcorp.com