게임 추천 어플 '찌', 인기 모바일게임 '신세계 for Kakao' VIP 쿠폰 추가

게임의 실제 유저와 전문가들의 평가를 기반으로 게임을 추천하고 각종 게임 정보를 제공해주는 어플리케이션 '찌'가 고과금 유저를 대상으로 파격적인 혜택을 제공하는 VIP 쿠폰을 새롭게 추가했다.이번에 쿠폰이 추가된 게임은 모바일 RPG '신세계 for Kakao'로 별다른 미션 없이 '게임 가계부' 내에서 VIP 쿠폰 발급을 신청만 하면 '주황색 장비 조각 20개', '랜덤 신병 조각 20개'를 지급한다. 이는 타 어플리케이션에서 제공하는 쿠폰들과 비교해도 월등히 높은 수준의 혜택이다.구름컴퍼니가 서비스하는 '신세계 for Kakao'는 콘솔에서만 가능했던 'QTE 스킬'을 모바일 최초로 구현하였으며, 무작위로 생성되는 스킬을 통해 박진감 넘치는 전투를 즐길 수 있다. 레이드 보스, 대륙 간 공성전, 왕국전 등 방대한 스케일의 실시간 PvP와 100여 종이 넘는 다양한 펫과 탈 것을 비롯해 자신의 영지를 꾸미고 가꾸는 SNG 요소도 갖추고 있어 다채로운 재미를 선사한다.한편, 모바일게임 넘버원 커뮤니티 '헝그리앱'이 자신 있게 내놓은 '찌'는 '게임 정보 제공', '게임 가계부', '게임 추천', 'VIP 쿠폰', '사전등록', '커뮤니티' 등의 다양한 편의 기능을 제공하는 어플리케이션으로 결제 내역을 토대로 유저의 취향을 분석해 적합한 모바일게임을 추천하는 등 고과금 유저들에게 꼭 필요한 기능을 갖추고 있으며, 강제적 푸쉬 발송 없이도 전환율이 50%를 상회하는 것이 특징이다.특히 '찌'의 'VIP 쿠폰'은 최근 12개월 간 구글플레이에서 결제한 금액에 따라 유저 등급을 '베이직', '실버', '골드', 'VIP'로 나누고 각 등급마다 차별화된 혜택을 지급하는 서비스다. 현재 '신세계 for Kakao' 외에도 '검과마법 for Kakao', '드래곤라자M', '쉐도우아크', '도탑전기 for Kakao', '덴마 with NAVER WEBTOON' 등 대작 인기 게임과 함께 다양한 신규 게임에서 쓸 수 있는 쿠폰을 지급해 고과금 유저들 사이에서 필수로 다운 받아야하는 어플로 자리잡았다.게임이슈팀 기자 game@heraldcorp.com