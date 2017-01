‘1월 효과’주목해야할 종목들정보기술·헬스케어·새내기株

바야흐로 코스닥의 계절이다. 증권가에서는 연초 개인과 외국인의 매수 패턴 변화에 따라 중소형주를 중심으로 한 주가 상승이 이어질 것이라고 보고 있다. 특히 올해는 실적 전망이 개선되고 신고가를 달성한 종목도 많이 늘어나 코스닥이 ‘1월 효과’를 톡톡히 누릴 것으로 기대를 모으고 있다.3일 금융투자업계에 따르면 지난 2001년 이후 코스닥은 매년 1월 평균 5.8%의 수익률을 냈다. 이는 전체 기간의 월평균 상승률(0.5%)보다 5.3%포인트 높은 수준이다.반면 코스피는 매년 1월 평균 수익률이 1.0%로 전체 평균(0.9%)과 큰 차이를 보이지 않았다. 이처럼 코스닥이 매년 1월 강세를 보이는 것은 개인투자자의 투자 패턴 변화에 따른 것으로 분석되고 있다.개인투자자들은 금융소득 종합과세를 피하기 위해 직전 달인 12월에 주식을 매도하고, 1월에 다시 매수하는 경향을 보였다. 2001년 이후 개인 투자자들의 월평균 순매수 현황을 보면 12월에만 유일하게 순매도에 나섰다. 가장 최근인 지난해 12월에도 개인은 코스닥에서 1432억원 순매도했는데, 이는 연초 이후 월평균 5355억원 순매수한 것과 비교된다. 김영환 신한금융투자 연구원은 “국내 증시의 ‘1월 효과’가 중소형주에 국한되는 것은 코스닥이 개인투자자 비중이 높기 때문으로 보인다”며 “지난해 기준 시장별 개인투자자 비중은 코스피가 50.4%, 코스닥이 90.5%였다”고 설명했다.외국인도 1월 코스닥시장에서는 매수로 방향을 틀었다. 2010년 이후 외국인의 1월 평균 순매수액은 1200억원이다. 올해도 외국인의 매수세 유입 여부가 ‘1월 효과’의 향방을 좌우할 것으로 예측된 가운데 코스닥의 매력도는 한층 높아진 상태다.실적 전망 개선이 대표적이다. 지난해 11월 말 코스닥 12개월 선행 주당순이익(EPS)은 연중 최고점을 돌파했다.이 가운데 시가총액 상위 2대 섹터인 정보기술(IT)과 헬스케어의 순이익 전망이 모두 상향되고 있다.대체로 코스닥 IT 섹터의 12개월 선행 주가순이익(EPS) 증가율은 해당 섹터의 외국인 순매수와 동행하는 모습을 보였다. 지난달 말부터 외국인은 코스닥 IT 섹터에서 2370억원어치 주식을 사들였는데, 이는 코스닥시장 전체 순매수액의 72.4%였다.순이익 전망 개선은 신고가 종목 증가로 나타나고 있다. 2010년 이후 코스닥시장에서 월말 종가가 52주 최고가에 5% 이내로 근접한 종목 수는 평균 41개였다. 지난해 12월에는 46개로 평균을 넘어섰다. 임혜윤 BNK투자증권 연구원은 “미국 경기 개선과 트럼프 효과에 따른 경기민감 업종 강세라는 중장기적 흐름은 변하지 않겠지만, 이에 대한 기대감이 선반영되면서 코스닥과 중소형주는 그간의 낙폭을 만회할 것으로 보인다”고 말했다.이런 상황에서 전문가들은 IT 성장주와 공모가 하회주가 ‘1월 효과’를 톡톡히 누릴 것이라고 봤다. IT 업종은 이달 열리는 국제전자제품박람회(CES), 디트로이트 모터쇼 등 박람회 효과에 힘입어 상승 탄력을 받을 것이라는 분석이 나온다. 김병연 NH투자증권 연구원은 “국내 반도체나 디스플레이 업체의 수혜가 예상되는 가운데 성장성과 턴어라운드, 수급 개선 가능 종목 등을 눈여겨봐야 한다”며 에스앤에스텍, 뉴파워프라즈마, 예스티 등을 주요 종목으로 꼽았다.지난해 공모가를 밑돈 코스닥 새내기주의 연초 강세가 예상된다는 분석도 나온다. 최종경 BNK투자증권 연구원은 “불안한 시장 상황에 기인해 공모가 언저리에서 주가 반등 기회를 노리고 있는 종목에 주목하라”며 로스웰, 인텔리안테크 등을 추천했다.양영경ㆍ김지헌 기자/ana@heraldcorp.com