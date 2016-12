朴리더십, 아시아 정상 중 ‘꼴찌’…“감옥행 피해야”

[헤럴드경제=이슈섹션] 박근혜 대통령의 지지율이 아시아 주요 8개국 정상 중 가장 낮은 것으로 조사됐다. 박 대통령의 내년 최대 과제는 “감옥을 피하는 것”이라는 분석이 나왔다.미국 경제매체 ‘블룸버그통신’은 29일(현지시간) 아시아 8개국 정상의 올해 성적표와 내년 과제를 짚어보는 기사를 내보냈다. 통신은 경제규모 순으로 중국과 일본, 인도에 이어 4번째로 한국을 소개했다.통신은 한국의 경제성장률을 2.6%, 박 대통령의 지지율을 4%로 표기한 뒤, 박 대통령을 아시아 정상 중 최악의 해를 보낸 리더로 손꼽았다. 그러면서 누적 인원 1000만명을 돌파한 촛불집회와 탄핵 심판, 차기 대선 등 현 정국 상황도 다뤘다.통신은 내년 최대 과제(Biggest challenge in 2017)로 ‘감옥을 피하는 것(Staying out of jail)’이라고 꼬집었다. 통신은 호주와 인도네시아, 말레이시아, 필리핀의 경제상황과 리더십도 평가했다.아시아 주요 8개국의 정상 중 지지율이 집계되지 않는 시진핑 중국 주석과 나집 라작 말레이시아 총리를 제외하면 한자릿수 지지율은 박 대통령뿐이다. 지지율이 가장 높은 정상은 로드리고 두테르테 필리핀 대통령으로 83%다. 이어 나렌드라 모디 인도 총리 81%, 조코 위도도 인도네시아 대통령 69% 순이다.‘이슈 메이커’인 아베 신조 일본 총리의 지지율은 50%로 집계됐다.onlinenews@heraldcorp.com