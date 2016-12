[헤럴드경제=박정규(수원)기자]경기도교육청은 초,중,고생을 대상으로 ‘Just One Stop, Just One Step. With Movie’라는 주제로 오는 30일 경기도 교육복지종합센터 대강당에서 ‘제1회 경기 99초 청소년 금연영화제’를 개최한다고 28일 밝혔다.이번 영화제에서는 영화배우 김상원, 채명지의 사회로 영화 상영, 공연, 시상식 등 다양한 행사가 펼쳐진다.제1회 경기 99초 청소년금연영화제는 흡연예방중심학교 홈페이지(www.smokefreeschool.or.kr)를 통해 총 71편이 접수됐다. 이들 영화 중 심사를 통해 대상, 우수상, 장려상 등 총 11개의 상이 주어진다.공모를 통해 접수된 영화들은 영화감독 권형진, 류훈 등 전문가들로 이루어진 심사위원들의 심사를 통해 결정된다.경기도교육청 체육건강교육과 관계자는 “올해 처음 개최하는 행사임에도 학생들의 관심이 높아 예상보다 많은 학생들이 공모에 참여했다”고 했다.fob140@heraldcorp.com