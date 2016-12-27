[인사] 한국조폐공사

▶한국조폐공사 ◇하부기관장 승진 ▷화폐본부장 이종일 ▷ID본부장 김기동 ◇1급 승진 ▷영업개발단장 문정엽 ▷노사협력실장 강석민 ▷감사실장 정상윤 ▷화폐본부 주화처장 박건율 ▷제지본부 생산처장 유환신 ◇2급 승진 ▷경영평가실장 조재광 ▷압인사업팀장 최성호 ▷기술전략팀장 신학수 ▷품질경영팀장 박경원 ▷조달실장 권동원 ▷화폐본부 노사협력부장 하규식 ▷화폐본부 노사협력부(실장) 김교찬 ▷제지본부 생산조정실장 이상배 ◇3급 승진 ▷경영평가팀장 유창수 ▷화폐본부 동력환경부장 이재욱 ▷화폐본부 금형부장 차성철 ▷제지본부 지료부장 최정규 ▷ID본부 관리부장 권영봉 ▷ID본부 총무부장 조기성 ◇3급 직무대행 승진 ▷미래사업팀장 김의석 ▷화폐사업팀장 주민규 ▷MDC추진팀장 박해정 ▷해외사업1팀장 최성민 ▷키르기즈공화국e-NID사업팀장 박준용 ▷노사협력팀장 왕상식 ▷비상계획총괄담당 이상훈 ▷화폐본부 총무부장 조재연 ▷화폐본부 품질관리부장 남필남 ▷화폐본부 특수압인부장 고재삼 ▷제지본부 품질관리부장 이승한 ▷기술연구원 생산기술연구팀장 최원균