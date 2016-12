[헤럴드경제=박준환 기자]김영근(56) 한국건설생활환경시험연구원 융합기술본부장이 과학기술분야학술적 공로를 인정받아 세계 3대 인명사전인 마르퀴즈 후즈후 (Marquis Who’s Who in the world), 영국국제인명센터(IBC: International Biographical Centre, Cambridge, England)의 ‘21세기 뛰어난 지식인 2000’등 2곳에 동시 등재됐다. IBC에서는 다빈치 다이야몬드상 (THE DA VINCI DIAMOND)수상의 영예도 함께 안았다김 본부장은 SOC 건설구조물의 장수명화를 위한 방수/방식 요소기술에 대한 연구 성과를 인정받아 2015년 국토교통부 연구대상(大賞)수상에 이어 2016년에는 건설신기술 791호(KSC공법)를 인증받았다.김영근 본부장은 콘크리트 구조물의 열화메커니즘과 방수, 보수, 보강 관련 분야에서 국내외 학술지 100여편 논문 게재, 100여편 논문발표, 저서 10여편, 특허 30여건 등 건설표준화 전문가로 활발한 연구 활동을 펼치고 있다한편 김 본부장이 이번에 등재된 마르퀴즈 후즈후, IBC는 미국인명정보기관(ABI)과 더불어 세계 3대 인명사전 발행기관으로 꼽힌다pjh@heraldcorp.com